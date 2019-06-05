На зйомках фільму про Бонда через вибух постраждала людина

Постраждав один з членів знімальної команди.

Під час зйомок 25 фільму про Джеймса Бонда стався вибух. Як повідомляється на сторінці проекту в Twitter, постраждав один з членів знімальної команди.

“Під час зйомок контрольованого вибуху на майданчику “Бонда 25″ на студії Pinewood була пошкоджена зовнішня частина знімального павільйону. Обійшлося без серйозних ушкоджень, але один член знімального майданчика отримав невелику травму”, – йдеться в повідомленні.

За словами одного з учасників проекту, кілька вибухів сталося під час зйомок сцени з вогненною кулею в лабораторії, повідомляє ВВС. Він розповів, що вибухи зірвали частину даху павільйону і кілька стінних панелей. “Передбачалося, що вогненна куля пролетить через площадку. Це був трюк, але щось пішло не так”, – повідомив учасник зйомок.

Це вже не перша неприємність, яка сталася на зйомках нового “Бонда”. У травні виконавець головної ролі Деніел Крейг отримав серйозну травму під час зйомок на Ямайці і виробництво було зупинено на кілька місяців.

Також читайте: НА ЗЙОМКАХ “БОНДА” ДЕНІЕЛ КРЕЙГ ОТРИМАВ ТРАВМУ І ГОТУЄТЬСЯ ДО ОПЕРАЦІЇ

У вересні 2017-го джерело розкрив подробиці сюжету нової частини франшизи. За його словами, Бонд залишає секретну службу і одружується, проте його дружину вбивають.

Пізніше стало відомо Крейг погодився повернутися до ролі Бонда в новому фільмі, незважаючи на те, що відмовлявся від неї раніше. Чотири фільми за участю актора зібрали в світовому прокаті 2,9 мільярда доларів, гонорар Крейга при цьому склав близько 55 мільйонів.

У серпні минулого року Денні Бойл покинув режисерське крісло фільму “через творчі розбіжності”. Новим режисером картини став Кері Дзодзи Фукунага.

Джерело: ZN.UA

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!