“Харківгаз” Фірташа відсудив у регулятора 600 млн

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав Нацкомісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) компенсувати компанії Харківгаз 589,8 млн грн збитків за 2014-2018 роки і встановити економічно обґрунтований тариф.

Рішення набрало чинності 15 травня і є обов’язковим до виконання, йдеться в повідомленні.

У Харківгаз заявляють, що надали НКРЭКУ всі розрахунки і обґрунтування для перегляду тарифу, але регулятор, в тому числі, всупереч рішенню суду, ігнорує вимогу компанії.

У компанії вважають тариф НКРЭКУ заниженими більш, ніж у три рази. Збитки за чотири роки досягли мільярда гривень, стверджують у Харківгаз.

Харківгаз входить в Регіональну газову компанію (РГК) олігарха Дмитра Фірташа.