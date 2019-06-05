Батьки учениці сьомого класу подали позов до суду через нову редакцію українського правопису

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.

Позивачка, яка діє в інтересах своєї доньки (учениці 7-го класу), просити суд визнати протиправною постанову Кабінету Міністрів України № 427 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», повідомляє 5 червня «Судова влада».

На думку позивачки, уряд, «ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання».

У Окружному адмінсуді вирішується питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

Новий правопис запровадили в Україні з 3 червня. Його норми рекомендується застосовувати в усіх сферах суспільного життя. Наразі здійснюється розробка плану впровадження відповідних змін в освітній процес.