Кабмін прийняв рішення доплачувати бюджетникам в Донбасі

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову, в якій встановив надбавку за роботу з особливими умовами праці працівникам бюджетних установ, розташованих у населених пунктах на лінії зіткнення в Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Кабміну України.

Згідно з прийнятою постановою, щомісячна надбавка встановлена в розмірі 50% посадового окладу.

Уряд встановив, що її будуть отримувати працівники бюджетної сфери до завершення операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях.