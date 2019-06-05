Плагіат у промові Зеленського в АП назвали диверсією людей Порошенка

В Адміністрації президента України плагіат промови президента Володимира Зеленського назвали диверсією людей екс-президента Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба АПУ в Facebook.

Заступник глави Адміністрації президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування з приводу ідентичності деяких фрагментів виступу шостого президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і виступи п’ятого президента Петра Порошенка на з’їзді партії «Європейська солідарність».

За попередньою інформацією, співробітники Міністерства закордонних справ України готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно працюючи на п’ятого президента Порошенко.

«При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з керівниками ЄС і НАТО формувалась окремо співробітниками команди Адміністрації Президента України. Тому представники попередньої влади не мали впливу на запитання, які Президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами і друзями України», — йдеться в заяві.

Також повідомляється, що будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні і кадрові висновки, якщо особиста співпраця держслужбовців МЗС з Порошенком підтвердиться.

Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка», — зазначила прес-служба АПУ.