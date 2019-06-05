Росія звинуватила Туреччину у проведенні антиросійських заходів, присвячених 75-річчю депортації кримських татар

Представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 5 червня звинуватила Анкару у потуранні антиросійської кампанії. Заява Захарової опубліковано на сайті МЗС РФ.

Звинувачення пов’язане з акціями, присвяченими 75-річчя депортації кримських татар та 150-річчя закінчення Кавказької війни, які пройшли у травні.

«Більшість цих заходів, у тому числі проводилися при безпосередній підтримці турецьких центральних і муніципальної влади, носило політизований і відверто антиросійський характер. … Абсолютно не співвідносяться потурання антиросійської кампанії з боку офіційної Анкари з її власним підходом до інших історичних подій», — заявила зокрема представниця МЗС РФ.

За словами Захарової, позиція Туреччини не сприяє вирішенню завдання подальшого розвитку відносин багатопланового партнерства, поставленої главами Росії та Туреччини. На сайті МЗС Туреччини опубліковано заяву представника відомства Хамі Аксоя, в якому говориться, що Туреччина поділяє біль «наших родичів, кримських татар, а також братніх народів Кавказу» і вшановує пам’ять загиблих під час цих вигнань» (депортації кримських татар і вигнання черкесів в Османську імперію з Кавказу у другій половині XIX ст. — ред.). 21 травня в Анкарі відбувся траурний захід, присвячений 75-ій річниці депортації кримських татар, організований Міністерством культури і туризму Туреччини, головним управління з питань тюрків за кордоном і споріднених громад при уряді Туреччини та Асоціацією культури і солідарності кримських татар.

Серед почесних гостей на заході були присутні голова Головного управління з питань тюрків за кордоном і споріднених громад при уряді Туреччини Абдуллах Ерен, голова Меджлісу кримськотатарського народу і Світового Конгресу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар, заступник міністра культури і туризму Туреччини Сердар Чам, член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга