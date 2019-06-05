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Партія «Слуга народу» оголосить список кандидатів в Раду на з’їзді в ботсаду Києва

05.06.2019

З’їзд партії «Слуга народу» пройде в суботу, 8 червня, в Національному ботанічному саду ім. Н.Н.Гришко, який знаходиться в Печерському районі Києва. Про це повідомила прес-служба партії.

Початок з’їзду запланований на 12.00. Буде затверджено та оприлюднено список кандидатів від партії «Слуга народу» в общемандатном та одномандатному округах.

Після закінчення з’їзду відбудеться прес-конференція представників партії. Підкреслюється, що буде здійснюватися відеотрансляція з’їзду.

До речі, партію нещодавно очолив Дмитро Разумков.

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