Повінь – зміна системи

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Головою штабу партії Надії Савченко буде її сестра Віра

05.06.2019

Народний депутат України Надія Савченко на з’їзді своєї партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради, заявила, що головою виборчого штабу партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» буде її сестра Віра Савченко, а спікером залишиться Проторченко Тетяна.

«21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, йдуть за списками цієї партії і йдуть перемагати», — сказала Савченко.

Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

Савченко додала, що головна мета, яку вони будуть реалізовувати у Верховній Раді, — зміна політичної системи.

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