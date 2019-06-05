Українцям можуть збільшити тривалість відпустки на 4 дні

Проект нового Трудового кодексу України передбачає збільшення тривалості щорічної відпустки працівників на 4 дні.

Чинний Трудовий кодекс передбачає, що тривалість відпустки більшості українських працівників складає 24 дні. Новий документ збільшує цей період до 28 календарних днів. З урахуванням 11-ти державних свят кількість неробочих днів у році для кожного українця складе 39. Нести витрати від додаткових вихідних будуть роботодавці. “Безумовно, це буде мотивувати працівників. Я б дозволила ці дні. Але для роботодавця це мінус”, – сказала керівник HR департаменту консалтингової компанії Nota Group Яна Декусар. Проект нового Трудового кодексу, схвалений у першому читанні два роки тому.

“Досі ще Верховна Рада не розглянула, і тому він очікує розгляду до другого читання”, – говорить генеральний директор директорату норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики Юрій Кузовий. У новому кодексі, крім продовження відпустки, є статті про можливість дистанційно працювати, встановлюються додаткові гарантії виплат вагітним, дається більше повноважень інспекторам Держпраці, які можуть штрафувати роботодавців за порушення прав робітників.

Однак з кожним днем документ втрачає актуальність. “Морально він постарів на два роки. У нас були і попередні варіанти законопроекту, який теж був до другого читання підготовлено – і помер. І, можливо, така доля буде і у цього проекту, на жаль”, – визнає Юрій Кузовий.