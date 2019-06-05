Вбивство дитини: підозрювані копи звільнені

До двом співробітникам поліції, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, застосували саме жорстке дисциплінарне стягнення.

Двох поліцейських, підозрюваних у причетності до вбивства дитини з Переяслав-Хмельницького звільнили зі служби. Про це в середу, 5 червня повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що мова йде про Івана Приходька та Володимирі Петровце.

«Керівництвом поліції прийнято рішення про звільнення підозрюваних у причетності до трагічної загибелі Кирила співробітників поліції. Це, власне, саме суворе дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування і винесення рішення судом», — сказав Тракало.

Він також нагадав, що один з підозрюваних у свій час не пройшов переатестацію і відновився у перетвореній Національної поліції через суд.

«Якщо б суд тоді не відновив його на роботі, можливо, цієї трагедії не сталося», — зазначив Тракало.

Спікер Нацполиции підкреслив, що тепер правоохоронці будуть чекати вердикту суду у цій резонансній кримінальній виробництві.