Вбивство дитини: підозрювані копи звільнені

До двом співробітникам поліції, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, застосували саме жорстке дисциплінарне стягнення.
Двох поліцейських, підозрюваних у причетності до вбивства дитини з Переяслав-Хмельницького звільнили зі служби. Про це в середу, 5 червня повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало.
Він зазначив, що мова йде про Івана Приходька та Володимирі Петровце.
«Керівництвом поліції прийнято рішення про звільнення підозрюваних у причетності до трагічної загибелі Кирила співробітників поліції. Це, власне, саме суворе дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування і винесення рішення судом», — сказав Тракало.
Він також нагадав, що один з підозрюваних у свій час не пройшов переатестацію і відновився у перетвореній Національної поліції через суд.
«Якщо б суд тоді не відновив його на роботі, можливо, цієї трагедії не сталося», — зазначив Тракало.
Спікер Нацполиции підкреслив, що тепер правоохоронці будуть чекати вердикту суду у цій резонансній кримінальній виробництві.