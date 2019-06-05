Кучма хоче закликати українську армію «Не стріляти у відповідь»

При складанні угоди про запровадження в районі бойових дій в Донбасі режиму тиші, треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь. Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кучма в Мінську 5 червня.

Про це говориться всообщении прес-служби Адміністрації президента.

Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало вказівку не тільки часу початку «режиму тиші», але і механізму його впровадження.

«Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього «режиму тиші». Повинно бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введена заборона на обстріл цивільних об’єктів — шкіл, дитячих садів. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми 19 числа їх повинні затвердити», — підкреслив Кучма.