Порошенко розкритикував результати переговорів у Мінську

П’ятий президент заявив, що можливим зняттям економічної блокади з «ЛДНР» Україна демонструє готовність стати на коліна.

Порошенко нагадав, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО були припинені економічні зв’язки з непідконтрольними Києву територіями як реакція на довільний захоплення (експропріація або введення зовнішнього управління Москвою) українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи.

«Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта — нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже казав Зеленський?», — додав він.

Порошенко зазначив, що Україна ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв’язків, але в чіткій відповідності з національними інтересами України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, насамперед, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам.

«Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі — це зрада національних інтересів нашої держави і пам’яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України! Що далі? Репарації з державного бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС і НАТО?», — написав Порошенко.

Екс-президент підкреслив, що не можна дозволити Росії реалізувати свій сценарій врегулювання ситуації на Донбасі.