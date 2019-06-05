Поіменний список пов’язаних із вбивством 5-річного хлопчика із АП, МВС, ВККСУ і ОАСК

31 травня у Переяславі-Хмельницькому розваги двох п’яних поліцейських призвели до загибелі безневинної дитини – п’ятирічного Кирилка Тлявова.

Цієї трагедії НЕ ПОВИННО БУЛО БУТИ, якби не цілий ланцюг безкарності, безвідповідальності і кругової поруки, в якому заплуталися дорослі дяді.

Отже, ключові прізвища тих, чиї дії, на моє переконання, призвели до трагедії:

ПризвіщеN1. Суддя Окружного Адміністративного суду Києва Дмитро Костенко

Призвіще 1. Суддя ОАСК Дмитро КостенкоФото із співбесіди судді Костенка у ВККСУ 31.05.2019

Цієї трагедії не було б, якби суддя знаменитого Окружного адміністративного суду Києва Дмитро Костенко не поновив у 2016 році в органах поліції одного з підозрюваних у вбивстві хлопчика – прапорщика Володимира Петровця. Насправді, цей підозрюваний у вбивстві дитини Петровець не пройшов атетації, передбаченої ЗУ “Про Націоанльну поліцію”, і був звільнений з органів. Не годився він для нової поліції на думку членів атестаційної комісії!

Але суддя Дмитро Костенко вирішив повернути неатестованого до лав поліції і навіть постановив компенсувати неотриману зарплату. Рішення про поновлення Петровця читатйте тут

Одразу скажу думку колег-правників із Громадської ради доброчесності: суддя Костенко мав вибір – це не було єдиним варіантом вирішення спору між неатестованим прапорщиком Петровцем і Національною поліцією.

Щодо самого судді Костенка є рішення Громадської ради доброчесності, що цей громадянинне відповідає критеріям доброчесності і професійної еткити – тобто, в очах громадськості, Дмитро Костенко сам не пройшов подібної до атестації в поліції процедури.



Чому? Тому що затягує розгляд справи і, фактично, не дає розслідувати обставини приватизації службової квартири суддею Верховного Суду Ольги Ступак. Але вишенька на торті оця історія: суддя Костенко за кермом збив 15-річну дівчину. Вгадайте, хто за рішенням суду став винуватцем ДТП? Баткьо дівчини!!! Він, нібито, усунувся від виконання батьківських обов’язків, що призвело до ДТП. Що повинен був робити батько: вчити з донькою правила дорожнього руху чи переводити її за руку через пішохідний перехід, у рішенні суду немає. Рішення по ДТП читайте тут.

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Призвіще N2. Генерал МВС Денис Горбась.

Генерал Денис Горбась відповідає у МВС за розробку нормативки

Чому у судді Костенка, взагалі, з’явилася “опція поновлення на посаді” того підозрюваного у вбивстві дитини Петровця? Таку лазівку дав Закон України “Про Національну поліцію”. Законопроект готували у МВС – там за це відпвідає очільник юридичного департаменту МВС Денис Горбась. Генералом його у 33 роки зробив президент Порошенко, а на додачу дав ще кілька державних нагород. Про баги цього закону, зокрема, в частині організації атестації поліцейських, написано доволі. Біда в тому, що ніхто не реагував. Тому

Призвіще N3 Арсен Аваков.

Арсен Аваков “всіх влаштовує” і на 90% залишиться на посаді, – вважає Ігор Коломоський, А що думає президент Зеленський? фото за сайту Ліга.нет

Хто має понести відповідальність за недолугий закон і ігнорування числених зауважень від громадськості? На мою думку: генерал Горлась і його шеф міністр внутрішніх справ Аваков. Насправді трагедія із 5-річним хлопчиком лише проілюструвала те, що реформа поліції не відбувался. До лав Національної поліції із мєнтовського минулого перекочувало 92% поліцейських.

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ПризвіщеN4. П’ятий президент Петро Порошенко (і Олексій Філатов як функція Порошенка)

Олексій Флатов і Петро Порошенко на фото з сайту Аргумент.

Петро Порошенко навесні 2014 роки під час виборів обіцяв провести судову реформу. Він же її ініціював і тому несе повну відповідальність за її провал. Конкретно “рєшал” питання судової реформи в Адміністрації президента Порошенка – заступник Глави АП Олексій Філатов. Головним його завданням було забезпечення проведення судової реформи. Якби Порошенко і Філатов не провалили судової реформи, залишивши у суддівських лавах та ще й з підвищенням багатьох негіднків, рішення про поновлення у лавах поліції підозрюваного у вбивстві дитини не було.

ПризвіщеN5. Голова ВККСУ Сергій Козьяков і Ко.

Фото із сторінки ВККСУ у фейсбуці – члени ВККСУ із зарплатою понад 200 тисяч гривень на місяць не впоралися із завданням очистити судову систему від негідників.

31 травня п’яні поліцейські, один з яких був за рішенням судді Дмитра Костенка поновлений у поліції, застрелили дитину.

І цього ж дня 31 травня цей суддя Дмитро Костенко проходить такий собі іспит “кваліфікаційне оцінювання” у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі ВККСУ). Очолює ВККСУ Сергій Козьяков. Під його керівництвом цей колегіальний орган відмазує від відповідальності і подальношо звільнення суддів-негідників так, як Костенко відмазав прапорщика Петровця.

Рішення про те, що суддя Костенко відповідає займані посаді з’явиллося 3-го червня, коли вже вся Україна переживала за маленького Кирилка із простреленою поліцейськими головою. Але не члени колегії ВККСУ, що з’ясовували на співбесіді, чи гідний суддя Костенко далі бути суддею.

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Ось поіменний склад колегії: Микола Мішин (головуючий), Андрій Козлов і Сергій Прилипко. Ці пани й вирішили: суддя Костенко – молодецьможе далі вершити правосуддя! І це рішення колегії не викликало жодних публічних заперечень ані з-боку инших членів ВККСУ, ані з-боку голови органу Козьякова. Єдиний дисклеймер прозвучав від Андрія Козлова щодо усієї процедури кваліфоцінювання, – сьогодні на Форумі “3 роки судової реформи: підсумки та перспективи” тілький цей член ВККСУ висловив розчарування результатами кваліфікаційного оцінювання, коли навіть очевидні факти недоброчесної поведінки для ВККС не стають підставою для визнання судді невідповідним займаній посаді. Андрій Козлов фактично визнав, що його робота з виявлення таких фактів йде на смітник.

Дивіться відео співбесіди тут.

Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого через безвідповідальність, безкарність і кругову поруку Кирилка Тлявова.

І моє прохання, моя вимога до нового президента Зеленського, до Верховної Ради вичистити з влади всіх, через кого сталася ця трагедія.

Наталя Соколенко для Української Правди

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