B АП почали службове розслідування за плагіату у виступі Зеленського

Заступник глави Адміністрації президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності частини промови президента Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і виступу Петра Порошенка на з’їзді партії “Європейська солідарність”. Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського і паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба АП. При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з керівниками ЄС і НАТО формувалась окремо співробітниками Адміністрації президента.

“Тому представники попередньої влади не мали впливу на запитання, які президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами і друзями України”, – повідомила прес-служба Адміністрації президента. Також в АП заявили, що в разі підтвердження приватного співробітництва державних службовців МЗС з Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні і кадрові висновки.

“Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка”, – заявили в адміністрації президента.