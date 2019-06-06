Екс-президента Ющенка оголошено підозру: подробиці

Четвертого президента України Віктора Ющенка підозрюють у скоєнні кримінального злочину, повідомив в Telegram позафракційний народний депутат Сергій Лещенко 5 червня.

«Екс-президента Ющенка висунуто підозру за ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України. Підозра Генпрокуратура висунула в рамках справи про резиденцію Межигір’я, яка була виведена з державної власності в 2007 році», – написав Лещенко.

За його словами, Ющенко в змові з Віктором Януковичем, який до листопада 2007 року був прем’єр-міністром України, в 2007 році вивів з державної власності резиденцію «Межигір’я».

«Ющенко дійсно в змові з Януковичем це зробив, цілеспрямовано перевівши Межигір’я з ДУС в сферу відання Кабміну, який передав Межигір’я до статуту держпідприємства Надра України, а то — вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір’ї персональний рай», – зазначив нардеп.

Цю інформацію підтверджує в Facebook і екс-глава прес-служби київської прокуратури Олена Яхно.

«Сергій Горбатюк (вірніше, його підлеглий прокурор Атаманчук) вчора оголосив підозру… Ющенко. А запідозрили його в тому, що він у змові з Януковичем вивів з державної власності в 2007 році резиденцію «Межигір’я», – зазначила вона.

Ющенко був президентом України в 2005 – 2010 роках. Під час його президентства з серпня 2006 по листопад 2007 року займав пост прем’єра Янукович. Він переміг на президентських виборах у 2010 році, в 2014-му після Революції Гідності втік з країни.

24 січня Оболонський райсуд заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі. Суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президент не брав участі у процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

Обвинувачення просило суд визнати Януковича винним і засудити до 15 років позбавлення волі. Від оскарження зі свого боку прокуратура відмовилася.

Захисники екс-президента називали рішення суду необґрунтованим, прийнятим під тиском. На вирок Януковичу адвокати подали кілька апеляційних скарг.

Урядова резиденція «Межигір’я» знаходиться в селі Нові Петрівці під Києвом, у 2007 році вона була вилучена з державної власності і перейшла під управління структур, пов’язаних з Януковичем. Після втечі екс-президента, в червні 2014-го, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване «Межигір’я» в держвласність.

У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла сама резиденція.