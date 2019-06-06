Український воїн Бережний Владислав загинув від кулі снайпера терористів 5 червня

5 червня, в районі населеного пункту Золоте-1 від кулі снайпера найманців РФ загинув Владислав Береговий, 1996 року народження, уродженець міста Сватове Луганської області, сержант, командир бойової машини — командир відділення 54-ї окремої механізованої бригади.

Про це у Фейсбуці повідомив волонтер Книги Пам’яті павшихпо Україні Святослав Смук.

Владислав Береговий народився 11.06.1996 року. Навчався в Сватівської школі №6. Після школи півроку працював на одному з місцевих підприємств. На війну хлопець пішов до 18 років. У січня 2015 року підписав довгостроковий контракт — до завершення особливого періоду.

Другий контракт Владислав підписав у 2017 В березні 2018 в газеті «Голос громади» вийшло інтерв’ю з ним

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково. У нього залишилися дружина і двоє дітей.