Смерть Барі Алібасова спростували

За повідомленнями ЗМІ, продюсер групи «На-На» Барі Алібасов, помер у лікарні. Однак це виявилося неправдою. Про це «360» повідомив прес-секретар знаменитості. Лікарі розповіли про стан Алібасова

Вадим Горжанкин, прес-секретар продюсера, заявив, що це маячня.

«Ні, це все маячня! Так і можете написати: що це маячня. Ніхто не помер, він живий», — заявив Горжанкин.

Прес-секретар здивувався питання і заявив, що не знає, звідки пішли такі новини.

«У мене вже знаєте, скільки дзвінків? Але це все маячня! У нас завтра з ранку буде нормальне, повноцінне заяву про його стан», — пояснив прес-секретар.

Днем раніше Алібасов переплутав сік з рідиною для прочищення труб «Крот».

Його госпіталізували в лікарню імені Склифософского. Стан артиста оцінювався як важкий, проте він знаходив у собі сили жартувати.