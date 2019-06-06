Прес-секретар Зеленського потрапила у скандал через мови

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вступила в суперечку в мережі з журналістами «5 каналу».

Так, перебуваючи разом з главою держави у Брюсселі, Мендель публікувала його заяви на офіційних сторінках в соцмережах. При цьому, у Facebook публікації в основному були викладені українською, а в Twitter – англійською мовою.

Під заявою Зеленського про Приватбанку журналісти попросили Мендель перекласти текст на українську. «Щоб не виникало «мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі», – написали в Twitter.

Мендель у свою чергу уїдливо відповіла: «Можу почати суржиком, спеціально для «5 каналу».

В продовження розгорівся спору на сторінці ЗМІ відреагували на слова Мендель. «Ну що ж. Ще раз вітаємо новопризначений прес-секретарку, шановні чувакі та чувіхі высокодостойные господа. Сподіваємося, на «Інтері» Вас навчили не тільки суржику, але і правильно любити батьківщину. Спасибі за Вашу роботу», – написали журналісти.

Думки українців, які спостерігали за суперечкою, розділилися. Одні написали, що Мендель дійсно повинна дублювати все написане українською, і навіть назвали її «хамкою».

Інші накинулися зі звинуваченнями на журналістів. «Ви що не в змозі перевести?», «Google перекладач на допомогу», – написали в коментарях.