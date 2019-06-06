Чому суди поновлюють на роботі колишніх міліціонерів – Шевченко

Суди відновлюють на посаді звільнених поліцейських, зокрема, через суперечності між трудовим законодавством і нормами атестації в Національній поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського заявив глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

За його словами, близько 800 поліцейських поновилися на посаді після того як не пройшли переатестацію. А в цілому після атестації звільнили понад 3 тисячі правоохоронців.

“Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і, напевно, наслідок того, що існує певне протиріччя між трудовим законодавством, що не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в лавах Нацполіції”, – сказав Шевченко.