Петиция за отставку Авакова собрала нужное количество подписей

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенная на сайте президента Украины в разделе Электронные петиции, по состоянию на 23:45 5 июня набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25000.

Петицию о немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

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Напомним, их огнестрельного оружия полицейские ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые – Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

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