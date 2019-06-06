В Україні заборонили популярні ліки від високого тиску

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання однієї серії препарату від високого тиску “Карвіум”.
Таке рішення відомство прийняло у середу, 5 червня.
Мова йде про “Карвіум”, таблетки по 6,25 мг, по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці серії 474364.
Виробником ліків є Лабормед-Фарма С.А., Румунiя.
Препарат заборонили на підставі негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу.
В Україні заборонили одну серію препарату “Карвіум”
При яких хворобах призначають “Карвіум”
- Есенціальна артеріальна гіпертензія, як монотерапія або в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами;
- Хронічна стабільна стенокардія;
- Лікування хронічної серцевої недостатності помірного та тяжкого ступеня, як доповнення до стандартної терапії діуретиками, дигоксином або інгібіторами АПФ
: 24 канал