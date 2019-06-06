Києво-Святошинське СБУ: Кого кришує Юрій Крышинец?

Президент Володимир Зеленський зажадав від в. о. голови СБУ Івана Баканова “реальних кримінальних справ” та проведення перезавантаження спецслужби.

Глава держави говорив про контрабанду і корупцію, але в першу чергу, нового керівника “чекістів” потрібно звернути увагу на кадри всередині самого органу. Показати, що “СБУ дійсно працює”, як того вимагає глава держави, можна тільки подолавши “щурів” і “п’явок” зсередини системи, які зрадили присягу і офіцерську честь.

У пошуках “щури” в Ірпені

Протягом останніх декількох років в управлінні Служби безпеки України по Києву та області, а також у прокуратурі наполегливо шукали “щура” в Ірпені. Хтось весь час зливав матеріали кримінальних справ фігурантам, злодії і корупціонери постійно перебували на крок попереду правоохоронців і буквально сміялися над їх неповороткістю.

Цим стукачем був явно хтось “свій”, кому байдуже стаття Кримінального кодексу про розголошення даних слідства, оперативної інформації стороннім особам співробітниками силових структур (до 3 років в’язниці).

“Щур” із Закарпаття

Інтрига розкрилася буквально кілька днів тому. Виявилося, що за всіма цими сливами варто — і очевидно є тією самою “щуром” — полковник СБУ, голова Києво-Святошинського міжрегіонального відділення СБУ в Київській області Юрій Володимирович Крышинец. Саме він став тим загадковим відсутньою ланкою в ланцюзі спільників Карплюка, який наплював на офіцерську честь і присягу, яку давав народу України.

Природно, коли доля закинула Юрія Володимировича Києво-Святошинський район, він тут же почав намацувати “смачну” тему. Жодних сюрпризів — у столичному передмісті самим прибутковим і одночасно майже самим нелегальним (гірше тільки проституція і наркотрафік) є будівельний бізнес. Тому Крышинец взявся “кришувати” забудовників. На цьому ґрунті познайомився і потрапив під вплив майбутнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

У мерське крісло Володимир Андрійович, як відомо, йшов вже з букетом кримінальних проваджень — як порушених, так і перспективних. Тому “дах” / “щур” в СБУ йому дуже припала б до двору. Домовилися “по-чесному”: Карплюк “присадив” Крышинца на регулярне грошове забезпечення, завдяки якому той зміг обзавестися будинком в с. Дмитрівка Києво-Святошинського району, не відмовляти в дорогих покупках і подорожах за кордон.

Натомість Крышинец зобов’язувався всіляко сприяти гальмуванню або закриття кримінальних проваджень проти Карплюка, причому не тільки по лінії СБУ. В результаті в організованому злочинному угрупованні, яку створив Карплюк, Крышинец відповідає за безпеку, закриття виробництв, ігнорування звернень кого б то не було — від громадян до народних депутатів — у справах з прізвищем Карплюка. Крім того, Крышинец взяв на себе ще й функцію “вишибали” у великому будівельному кооперативі, в який перетворив ще недавно схожі на курорт Ірпінь і Бучу Карплюк з товаришами. Якщо хтось із забудовників не хоче дотримуватися “правил стада” (тобто використовувати тіньові схеми, скидатися на хабарі міськраді і т. д.), до нього приїжджає СБУ і показує відкриті проти нього виробництва. Або просто тисне психологічно можливістю їх відкрити.

Підгортання сільських голів

І так все збіглося: “щуром” виявився Юрій Крышинец. Це він зливав інформацію Карплюку перед тим, як той тікав з країни або навмисне переміщувався під будівлю суду, щоб уникнути затримання прокуратурою. Саме завдяки йому проти Карплюка і злодіянь Ірпінської міськради не відкривалося і не розслідувалася жодна кримінальна справа по лінії СБУ. Більше того, саме за підтримки та гарантії безпеки з боку Крышинца відбувався тотальний дерибан земель у Гостомелі Бучі та Ірпені, він також безпосередньо причетний і в схемах забудовників. Однак це вже окрема тема нашого наступного матеріалу нами зараз готується.

Володимир Гайдук