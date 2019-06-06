Актора «Ігри престолів» запідозрили в романі з колишнім хлопцем співака Сема Сміта

Шотландський актор Річард Медден, відомий завдяки ролі в серіалі «Гра престолів» міг закрутити роман з іншим актором, Брендоном Флінном, який також є колишнім хлопцем британського співака Сема Сміта. Такі чутки з’явилися в ЗМІ після того, як папараці стали регулярно помічати пару гуляють разом.

При цьому сам Річард Медден ретельно приховує своє особисте життя. Зокрема, нещодавно в інтерв’ю для видання The New York Times він дав ясно зрозуміти, що не бажає обговорювати цю тему з пресою.

«Я зберігаю особисте життя особистого. Я ніколи не обговорював свої відносини», — заявив актор.

У той же час Меддена і Флінна постійно бачать на прогулянках в Лос-Анжелесі. Крім того, за даними ЗМІ, вони живуть в одній квартирі, а в кінці травня пара була помічена і в одному з готелів Нью-Йорка.

У мережі стали з’являтися фотодокази того, що актори проводять час разом. Так, на знімках Річард часто обнімає свого супутника за шию або за талію, разом вони також ходять за продуктами і вигулюють собаку.