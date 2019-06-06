Вбивство хлопчика: Слідчі не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний

Слідчі не звернулися до суду з клопотанням про проведення експертиз з підозрюваними у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, оскільки був вихідний день.

Про це заявив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук, пише Громадське.

Слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.

Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися свідчити і проходити тести на алкоголь і сліди пороху.