Патріарх Філарет почав бій за УПЦ КП без правил

Ліквідація Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили.

Таку заяву було поширено на сайті ліквідованої УПЦ КП.

“Збори, які булі 15 грудня 2018 у храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативними зборами делегатів УПЦ КП перед Об’єднання єднуючим Собором, які на вимогу для участі в Об’єднання єднавчому Соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняли формальному, ситуативний документ, який не має юридичної сили”, – заявили у патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета.

Там стверджують, що Постанову про ліквідацію УПЦ КП було підписано, так як представники Вселенського Патріархату відмовлялися починати Об’єднання єднавчий Собор у Великій Софії. Альо це нібито були формальні збори проведені з порушенням норм Статуту УПЦ КП, які не можуть називатися Помісним Собором і нести ту ж владну силу. “Опубліковане відео, що фіксує момент підписання даного” Постанови “, чітко і ясно показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зборів та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП”, – йдеться в заяві.