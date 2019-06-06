Настю Каменских раскритиковали из-за провальной рекламы чипсов

В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети рекламное фото, которое раскритиковали ее поклонники.

На фотографии Каменских позирует в красивом белом платье с золотистым пояском без бретелек. Ее волосы собраны в высокий пышный хвостик, а на ее лице легкий макияж. Настя держит в руке пачку чипсов, которые рекламирует и мило улыбается.

В подписи к фотографии Настя Каменских написала: «Музыка – это то, чем я живу. Она способна вдохновить и зарядить на суперкрутое лето! А именно таким оно будет: с классными треками, танцами до утра и морем позитива! В рамках совместного проекта с @laysukraine, я говорю музыкальному лету – да! Мне очень приятно, что мы сможем привнести в вашу жизнь ещё больше музыки, будем радовать вас музыкальными вкусами Lay’s и конечно же приятными розыгрышами подарков в рамках #МузикаВКожнійПачці. Впереди много интересного! А пока что пишите, какую музыку вы любите?».

Поклонники не оценили такой рекламы Насти, поскольку рекламирует она не самый полезный продукт. Но есть и те, кто стал на защиту певицы, они пишут ей комплименты.