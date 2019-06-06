Як акне впливає на здоров’я серця?

Acne inversa, або інверсні вугри – клінічна форма акне, при якій вугрі супроводжується вторинним запальним процесом в апокрінових потових залозах.

Розвиток Acne inversa супроводжується формуванням підшкірних інфільтратів, які зазвичай виникають в пахових западинах, в ділянці промежини, пупка, навколо сосків.

Згідно з новими даними фахівців з Медичного факультету Університету Дьюка, ці вугрі можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком розвитку відразу декількох критичних серцево-судинних подій і патологій: інсульту, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, а також захворювань периферичних артерій.

Ці висновки засновані на результатах ретроспективного когортного дослідження з вибіркою в 4 914 пацієнтів, що спостерігалися у дерматолога. Їхні дані порівнювали з показниками 23 266 здорових контрольних суб’єктів з коригуванням по ряду змінних (стать, вік, раса, гіпертонія, гіперліпідемія, індекс маси тіла та ін.).

Ризик розвитку серцево-судинних захворювань зберігався навіть у молодих пацієнтів з інверсними вуграми, а також при контролі супутніх захворювань, таких як гіперліпідемія і цукровий діабет, і не знижувався навіть після відмови від куріння.

Вони також були схильні до вищого ризику серцево-судинних подій, ніж пацієнти з псоріазом, хоча і незначно.