5 науково схвалених методів загальмувати старіння

У людей одного року народження може бути різний біологічний вік – деякі виявляються молодшими за однолітків. Як у них виходить загальмувати старіння?

Наукові дослідження підтверджують: призупинити власне старіння цілком можливо. Ось кілька доступних методів, які сприяють цьому.

Підтримка високої фізичної активності. Рух і ще раз рух. Наукові дані говорять про те, що у літніх людей з високим рівнем фізичної активності більш розвинена м’язова маса, нижче рівень холестерину, а деякі функції імунної системи порівнянні з функціями імунної системи молодих людей.

При цьому вчені відзначають особливу користь аеробної активності, завдяки якій організм краще контролює рівень цукру в крові, а також зміцнюється серце. Крім того, фізичні вправи покращують когнітивні здібності, а це – один з найдієвіших заходів у боротьбі зі старінням.

Вживання клітковини. За словами наукових фахівців, фрукти, овочі та цільнозернові злаки є «чарівними» продуктами для збереження молодості. Всі вони постачають організм клітковиною, яка важлива для оздоровлення судин і тим самим забезпечує підтримку активної роботи мозку. Саме ослаблення мозкових функцій асоціюється зі старінням в першу чергу.

Вживання білка. У віці після 40 років організм стабільно втрачає м’язову масу, даний процес – другий маркер старіння після пригнічення когнітивної діяльності. В ідеалі відзначають наукові фахівці, при кожному прийомі їжі слід з’їдати 25-20 грам білка. Його джерелами можуть бути горіхи, молоко і кисломолочні продукти, нежирне м’ясо, бобові.

Здорова мікрофлора кишечника. У кишечнику знаходиться більше 70% клітин, важливих для діяльності імунної системи. Від здоров’я кишечника, стану його мікрофлори залежить схильність в тому числі нейродегенеративних захворювань, старечого недоумства.

Для поліпшення стану кишкової мікрофлори дуже важлива відмова від куріння і зловживання алкоголем, а також контроль живлення, наявність великої кількості свіжих, мінімально оброблених продуктів, а також продуктів з пребіотиками та пробіотиками.

Прогулянки на природі. Гуляючи на свіжому повітрі, людина отримує вітамін D, який володіє властивістю захищати від розвитку вікових захворювань, зокрема, раку і хвороб серцево-судинної системи.

Наукові дослідження свідчать, що достатня концентрація цього вітаміну в крові перешкоджає скороченню довжини теломерів – ділянок на кінцях хромосом, зменшення яких пов’язане з темпами старіння та наближення смерті. Щоб забезпечити добову потребу в цьому вітаміні, досить провести на сонці 15-30 хвилин, відзначають вчені.

: МедікФорум