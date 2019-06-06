Зеленський привітав журналістів зі святом

Президент Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

“У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!”, – написав глава держави.

Зазначимо, день журналіста в Україні святкується 6 червня. Свято було започатковано указом першого президента України Леоніда Кравчука у 1994 році.

Крім Дня журналіста, журналісти в Україні відмічають також:

Всесвітній день свободи преси (3 травня)

Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня)

День пам’яті українських журналістів (відзначається з 2007-го щороку в третю п’ятницю вересня й присвячений до дня зникнення журналіста Георгія Ґонґадзе — 16 вересня)

День українськомовної преси (12 листопада)

День працівників радіо, телебачення та зв’язку (16 листопада)

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів (2 листопада)

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!