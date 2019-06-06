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Зеленський привітав журналістів зі святом

06.06.2019

Президент Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом. 

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

“У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!”, – написав глава держави.

Зазначимо, день журналіста в Україні святкується 6 червня. Свято було започатковано указом першого президента України Леоніда Кравчука у 1994 році.

Крім Дня журналіста, журналісти в Україні відмічають також:

  • Всесвітній день свободи преси (3 травня)
  • Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня)
  • День пам’яті українських журналістів (відзначається з 2007-го щороку в третю п’ятницю вересня й присвячений до дня зникнення журналіста Георгія Ґонґадзе — 16 вересня)
  • День українськомовної преси (12 листопада)
  • День працівників радіо, телебачення та зв’язку (16 листопада)
  • Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів (2 листопада)

 

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