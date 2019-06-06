Повінь – зміна системи

Menu
Close

Пішов і не повернувся: під Києвом тиждень розшукують 11-річного хлопчика

06.06.2019

У Києво-Святошинському районі Київської області розшукують Чубенко Богдана. 11-річний хлопчик пішов з дому в Петропавлівській Борщагівці і пропав.

Родичі просять допомогти в пошуку дитини. Останній раз його бачили 30 травня близько 10:00. Зниклий може з’являтися в місцях стихійної торгівлі, поблизу станцій метро Києва.

Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 155 см, повної статури, обличчя кругле, очі блакитні, волосся світло-русяве. Був одягнений у темні спортивні штани, сіру футболку, кросівки темного кольору (може бути одягнений в інший одяг).

Якщо у вас є яка-небудь інформації про перебування підлітка, то повідомте про це за номером (097) 753-82-39 або на лінію «102».

Читайте також:   Інтерпол припинив міжнародний розшук Андрея Клюєва, — адвокат
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *