Пішов і не повернувся: під Києвом тиждень розшукують 11-річного хлопчика

У Києво-Святошинському районі Київської області розшукують Чубенко Богдана. 11-річний хлопчик пішов з дому в Петропавлівській Борщагівці і пропав.

Родичі просять допомогти в пошуку дитини. Останній раз його бачили 30 травня близько 10:00. Зниклий може з’являтися в місцях стихійної торгівлі, поблизу станцій метро Києва.

Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 155 см, повної статури, обличчя кругле, очі блакитні, волосся світло-русяве. Був одягнений у темні спортивні штани, сіру футболку, кросівки темного кольору (може бути одягнений в інший одяг).

Якщо у вас є яка-небудь інформації про перебування підлітка, то повідомте про це за номером (097) 753-82-39 або на лінію «102».