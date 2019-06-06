«Території поки контрольовані Україною»: суддя Фастовець знущається над офіційною позицією України з Донбасу, — адвокат Маселко

Вища кваліфікаційна комісія суддів України від 6 червня буде перевіряти суддю Лисичанського суду Віталія Експерта, який у своїх офіційних рішеннях іронічно висловлюється про офіційну позицію України щодо подій на Донбасі.

Про це пише адвокат Роман Маселко в Facebook.

«Це особа, яка давала присягу судді систематично (більше ніж у 32 своїх рішеннях жартом з офіційної позиції України щодо дій російських військових і сепаратистів у зоні ООС. Він називає ці території не інакше як «ПОКИ контрольовані Україною». А самі дії сепаров і росіян навмисно описує саркастично, використовуючи фейки (про обстріл атомними боєголовками), щоб було зрозуміло, що він просто висміює і знущається над офіційною позицією України. І все це в офіційних судових рішеннях», — дивується адвокат.

Він наводить кілька цитат з рішення судді: «Вирішуючи питання про наявність у діях відповідача ухилення від нотаріального посвідчення договору, суд виходить з того, що для будь-якої особи, яка не бажає бути звинуваченим у роботі на ФСБ, загальновідомі й у відповідності із ст. 61 ч. 2 ЦПК України не потребують доказування в судах України цілодобові провокації бандитсько-терористичної-сепаратистських угруповань російсько-терористичних бандитів-найманців на межі контрольованих і неконтрольованих Україною територій, стрільба зазначених осіб з ПЗРК з працюючим кондиціонерів, з РСЗВ БМ-21 «Град» і стовбурових артилерійських систем по населених пунктах по всій площі дальності вогню в т. ч. і на контрольованій ними території, застосуванням боєприпасів з ядерним зарядом на території Луганського аеропорту і важких огнеметных систем «Чебурашка» на території Донецького аеропорту, одночасне вживання вищеназваними членами вищезгаданих угруповань як алкогольних напоїв, так і наркотичних речовин, відсутність дисципліни, насильство, захоплення чужого майна і т. п. За таких обставин будь-яка особа при перетині кордону між ПОКИ контрольованими і неконтрольованими Україною територіями піддається реальної небезпеки для власного життя, здоров’я, честі і гідності, тобто всього того, що відповідно до ст. 3 Конституції України визнається в Україні найвищою соціальною цінністю».

Адвокат також зазначає, що ті ж міркування простежуються на facebook-сторінці судді, і докладає до посту скріншоти.





«Але це фігня. Тому що він не тільки жартом, але і реально виправдав сепаратиста, якого він судив за посягання на територіальну цілісність, спотворюючи показання свідків. Це встановив апеляційний суд, скасувавши виправдувальний вирок. Громадська рада чесноти затвердив негативний висновок щодо цього судді (хоча колишній член Леонід Маслов, який воював, пропонував інше). Тепер слово за Вищою кваліфкомісією», — упевнений Маселко.

Дані про виправдувальному вироку сепаратисту: «02.08.2016 суддя у складі колегії суддів (Л. Грибанова, А. Березін, Ст. Фастовець) виніс виправдувальний вирок щодо особи, обвинуваченої у умисне вчинення публічних закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ст. 110 ч. 1 КК України), а також сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ст. 258-3 ч. 1 КК України).

Суд апеляційної інстанції скасував цей вирок, зокрема, з урахуванням наступного: «Суд першої інстанції неповно привів і частково спотворив у вироку на показання свідків ЛИЦО_5 і ЛИЦО_6, не вказавши певні відомості, зазначені цими свідками, які можуть свідчити про винність ЛИЦА_2 у скоєнні кримінальних злочинів, не дав належної оцінки показанням зазначених осіб щодо підтвердження винуватості ЛИЦА_2».