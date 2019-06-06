Pantone вибрав ще три кольори року в честь зникаючих коралів

У грудні 2018-го компанія Pantone представила колір, який, на думку її фахівців, буде користуватися найбільшою популярністю у світі моди і дизайну в 2019 році. Цього разу звання дісталося відтінку Living Coral («живий кораловий»), якому в колірній палітрі відповідає номер 16-1546. Так в компанії назвали відтінок оранжевого з золотистими півтонами.
Враховуючи, що кількість коралових рифів у всьому світі скорочується, в Мережі назву кольору порахували іронічним. Тепер Pantone, Adobe Stock та некомерційне агентство The Ocean Agency об’єдналися, щоб привернути увагу до екологічної проблеми. Як відзначають в Pantone, перед загибеллю деякі види коралів починають світитися, звідси назва нової палітри — Glowing Gone («зникаючі світяться»). До неї увійшли яскраві відтінки синього, жовтого і фіолетового.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
У січні австралійська дизайнерська студія Jack and Huei запропонувала колір Bleached Coral («знебарвлений кораловий») в якості кольори року на 2020-й. Вибраний Pantone відтінок дизайнери назвали «глухим і абсолютно безвідповідальним». Таким чином вони хотіли привернути увагу до зникнення коралових рифів в Австралії.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кількість малюків-коралів біля Великого Бар’єрного рифа впало на 90%.
За матеріалами Birdinflight
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