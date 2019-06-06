Створено реєстр фірм Київської області, які встановлюють газове обладнання з порушеннями

Поки в списку три компанії. Всі вони в травні цього року були оштрафовані Головним управлінням Держслужби з питань праці у Київській області на загальну суму 1,1 млн. гривень. Основні порушення: виконання вибухонебезпечних роботи на газових мережах без погодження проектів, з грубими порушеннями правил техніки безпеки систем газопостачання; самовільне врізання газопроводів без технічного нагляду; використання несертифікованого обладнання; виконання робіт некваліфікованими працівниками.

У список компаній, роботи яких становить небезпеку, внесені:

— ТОВ «Саксесс-груп», 08600, Київська обл., р. Васильків, вул. Декабристів, 9, кв. 41. Директор Гамарник Алла Володимирівна;

— ТОВ «Фірма-Вежа», 08600, Київська обл., р. Васильків, вул. Декабристів, 1, кв. 56;

— ТОВ «ТСКНОВ», 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, р. Вишневе, вул. Святошинська, 42. Директор Чадько Світлана Іванівна.

Документи на стягнення штрафів передані в державну виконавчу службу.