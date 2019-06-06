Найбагатші американки молодше 40 років, які заробили статки самостійно

Тенісистка Серена Вільямс, співачка Ріанна, стартапер Катріна Лейк — всіх цих жінок об’єднує те, що їм менше 40 років, а своїм станом, обчислюється сотнями мільйонів доларів, вони зобов’язані тільки собі. Всього в списку найбагатших селф-мейд жінок США у віці до 40 років — 11 імен

Кайлі Дженнер

Стан: $1 млрд Вік: 21 Місце проживання: Хідден-Хіллз, штат Каліфорнія Рейтинг самостійності: 7 Косметичний бренд Kylie Cosmetics, який належить 21-річній Кайлі Дженнер, коштує не менше $900 млн, за оцінками Forbes. Іншу частину її багатства складають доходи від успішного бізнесу. «Я нічого не чекала, – сказала Дженнер у березні з приводу свого статусу самого молодого в світі мільярдера, який заробив свій статок самостійно. – Я не передбачала майбутнє. Але визнання дійсно приємно. Це важлива похвала». Деякі читачі в інтернеті не згодні, що вона заслуговує такої нагороди і сперечаються з думкою Forbes про те, що вона самостійно заробила свій стан, враховуючи популярності її сім’ї та допомогу з боку її матері, Кріс Дженнер. За визначенням Forbes, в категорію «селфмейд» потрапляють всі, хто не успадкували свій стан.

Тейлор Свіфт

Стан: $360 млн Вік: 29 Місце проживання: Нешвілл Рейтинг самостійності: 8 Тейлор Свіфт було всього 18 років, коли її альбом з промовистою назвою Fearless вийшов на перші позиції в чартах. Через десять років, у яких були успішні альбоми та міжнародні гастрольні тури, поп-зірка стала однією з найбагатших жінок Америки, самостійно заробили свої статки. Forbes оцінює її стан в $360 млн. Коли Свіфт вперше увійшла в наш рейтинг у 2016 році, у віці 26 років зі статком у $250 млн вона була наймолодшою учасницею і однією з чотирьох жінок молодше 40 років. В цьому році Forbes розширив число найбагатших жінок Америки, самостійно заробили свої статки, до 80 учасниць, чотири з яких молодше 30 років, в тому числі Свіфт, якому зараз 29 років. Ще сім жінок молодше 40 років.

Карісса Боднар

Стан: $275 млн Вік: 29 Місце проживання: Лос-Анджелес Рейтинг самостійності: 9 Карісса Боднар ( 29 років), заснувала лінію веганскої косметики Thrive Causemetics в 2015 році, коли її близька подруга померла від раку у віці 24 років. Стан Боднар оцінюється в $275 млн завдяки успіху Thrive Causemetics, яка кожні 8 секунд продає одну туш, за даними компанії. «Моя порада молодим жінкам, які хочуть створити власний бізнес, полягає в тому, щоб з першого дня розуміти, навіщо ви це робите, – каже Боднар. – Ніхто не буде працювати так само завзято, як ви, і якщо ви не знаєте, навіщо ви створюєте цей бізнес – вам доведеться нелегко, коли ви в чотири ранку будете друкувати етикетки і упаковувати посилки для покупців».

Вітні Вульф Херд

Стан: $290 млн Вік: 29 Місце проживання: Остін, штат Техас Рейтинг самостійності: 8 Стан 29-річної Уїтні Вульф Херд оцінюється в $290 млн завдяки її частці у Bumble, додатком для знайомств, яке дає жінкам можливість робити перший крок. Bumble, який налічує 47 мільйонів користувачів і торік приніс більше $175 млн виручки, тепер дозволяє шукати друзів і налагоджувати ділові зв’язки. Крім того, Вульф разом з тенісисткою Сереною Вільямс заснувала венчурний фонд, який інвестує на ранніх стадіях у компанії, засновані і керовані жінками та представниками вразливих соціальних груп. «Ділові обіди тепер не тільки для чоловіків, – розповіла Херд Forbes в 2017 році. – Ми теж заслуговуємо місця за цим столом».

Ріанна

Стан: $600 млн Вік: 31 Місце проживання: Лос-Анджелес Рейтинг самостійності: 10 найбагатша співачка Америки, Ріанна, дебютує в рейтингу у віці 31 року не через доходів від виконавської діяльності, але головним чином завдяки прибутковому партнерства з LVMH. У минулому році Fenty Beauty, косметичний бренд, яким вона володіє спільно з гігантом ринку предметів розкоші, приніс близько $570 млн виручки. Після оголошення LVMH про створення лінії одягу класу люкс Fenty Ріанна стане першою темношкірою жінкою, яка управляє провідним будинком моди в Парижі.

Нехай Наркхеде

Стан: $360 млн Вік: 34 Місце проживання: Пало-Альто, штат Каліфорнія Рейтинг самостійності: 8 34-річна співзасновниця Confluent, єдинорога-виробника програмного забезпечення з відкритим кодом. «Реальність стартап-екосистеми сьогодні така, що перевага в ній все ще віддають чоловікам, – каже Наркхеде, яка працює з двома чоловіками-співзасновниками. – Вам потрібно прикладати особливо багато зусиль, якщо в команді немає чоловіка». Наркхеде, чий стан оцінюється в $360 млн, хоче допомагати всім від жінок-інженерів до юних дівчат, щоб у них були душевні сили для боротьби з забобонами і сексизмом. «Я кажу їм готуватися до битви».

Худа Каттан

Стан: $610 млн Вік: 35 Місце проживання: Дубаї Рейтинг самостійності: 9

Катріна Лейк

Стан: $380 млн Вік: 36 Місце проживання: Сан-Франциско Рейтинг самостійності: 8 «Я не хотіла просто бути жінкою-директором, – говорить Катріна Лейк, 36-річна засновниця Stitch Fix, онлайн-фірми, консультує з питань особистого стилю. – Я хотіла бути успішним директором, незалежно від статі». Тим не менш, Лейк, чий стан оцінюється в $380 млн, розуміє, який приклад вона подає. Коли Лейк вивела Stitch Fix на біржу в листопаді 2017 року, вона потрапила в заголовки ЗМІ, тому що стала наймолодшою жінкою, яка зуміла вивести компанію на біржу. А ще тому, що вона тримала на руках сина, поки дзвонила в дзвоник Nasdaq. Вона не планувала цю сцену, але розуміє, чому це стало важливою заявою. «Нам бракує історій різних людей, що досягли успіху, – говорить Лейк. – Я відчуваю велику відповідальність за те, щоб і інші могли бачити себе в цій ролі, не тільки чоловіки в костюмах».

Серена Вільямс

Стан: $225 млн Вік: 37 Місце проживання: район затоки Сан-Франциско Рейтинг самостійності: 9 Серена Вільямс, новачок рейтингу, відома спортивними досягненнями, але за межами корту вона пробує сили в різних сферах, від моди до венчурного капіталу, і її стан вже оцінюється в $225 млн. В минулому році 37-річна Вільямс заснувала лінію одягу без зовнішнього фінансування і посередників під назвою S by Serena. Крім того, їй належать частки в клубі «Майамі Долфінс» і промоутере боїв зі змішаних єдиноборств UFC. За останні п’ять років переможниця 23 турнірів «Великого шолома» інвестувала в 34 стартапу через Serena Ventures, віддаючи перевагу компаніям, заснованим жінками та представниками соціальних меншин. «Я хочу бути брендом, а не просто обличчям з обкладинки», – розповіла Вільямс Forbes.

Бейонсе Ноулз

Стан: $400 млн Вік: 37 Місце проживання: Лос-Анджелес Рейтинг самостійності: 8

Кім Кардашьян-Уест

Стан: $360 млн Вік: 38 Місце проживання: Хідден-Хіллз, штат Каліфорнія Рейтинг самостійності: 7