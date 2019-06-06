3 фактори підвищеного ризику раку шкіри, крім засмаги

Серед заходів, що дозволяють знизити ризик раку шкіри, вчені виділяють не тільки захист від сонячних променів.

«Щоб максимально убезпечити себе від раку шкіри, недостатньо уникати сонячних опіків і обмежувати час перебування під сонцем», – повідомили дослідники з американської організації Skin Cancer Foundation.

Експерти розповіли, які ще чинники, окрім надмірної засмаги і тривалого перебування на сонці, можуть провокувати розвиток онкологічного шкірного захворювання.

Недосип. При постійному недосипанні в організмі порушується виробництво гормону мелатоніну, що виробляється вночі в темряві і дуже важливого для якісного сну і засипання.

За словами вчених, звичка засиджуватися до глибокої ночі загрожує недоліком гормону і проблемами зі здоров’ям. Фахівці відзначають, що достатня концентрація мелатоніну в організмі підсилює захист шкіри від ультрафіолету – цей гормон грає роль антиоксиданту, що діє більш ефективно, ніж вітаміни А чи С.

Куріння. Згідно з науковими даними, куріння підвищує ризик захворюваності плоскоклітинним раком шкіри на 52% – ці висновки фахівців засновані на аналізі медичних карт. Помічено також, що у активних курців значно частіше, ніж у тих, хто кинув палити, розвивається сквамозно-клітинна карцинома. Вчені рекомендують людям, які курять, регулярно проходити огляд у дерматологів.

Вживання продуктів зі шкідливими інгредієнтами. Ще один фактор підвищеного ризику раку шкіри – шкідливі харчові компоненти – пестициди, нітрати, інші добавки з наявним потенціалом токсичності.

Особливо небажаними в раціоні фахівці вважають консерви: бісфенол-А, який застосовується при виготовленні консервних банок, має властивість впливати на структуру ДНК, що може стати причиною розвитку ракових клітин. Також вчені не рекомендують вживати в їжу страви, приготовані способом смаження в киплячій олії, і продукти глибокої переробки.

У свою чергу експерти відзначили, що вживання кави сприяє захисту від розвитку такого виду раку шкіри як меланома.