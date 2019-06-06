В’ятрович нещадно розкритикував пропозицію Кучми щодо Донбасу

Директор інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович прокоментував заяву Леоніда Кучми і тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Кучма заявив, що до 19 червня потрібно розробити пропозиції щодо забезпечення встановлення перемир’я в зоні конфлікту і прописати “не стріляти у відповідь”.

Про це повідомляє Zrada Today.

“Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки”, – пише В’ятрович у себе в фейсбуці.

В’ятрович нагадав про 75-у річницю висадки союзних військ у Нормандії, підкресливши, що “переможці стріляли не тільки у відповідь”.

Також директор Українського інституту національної пам’яті нагадав, що сьогодні 75-а річниця висадки союзних військ у Нормандії, і підкреслив, що “переможці стріляли не тільки у відповідь”.

Нагадаємо, Кучма в середу, 5 червня, за підсумками засідання заявив, що до 19 червня потрібно розробити пропозиції щодо забезпечення встановлення перемир’я в зоні конфлікту і внести туди тезу “не стріляти у відповідь”.

Кучма очолив тристоронню контактну групу як представник від України третього червня. Він приїхав до Адміністрації з олігархом Віктором Пінчуком, який є його зятем.

Ось як відреагували користувачі на публікацію В’ятровича:

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