В Киеве построят горизонтальный небоскреб

На территории киевской Оболони в заливе Собачье устье может появиться IT-парк. Его концепцию архитектурное бюро Zotov&Co уже представило руководству города.

Об этом сообщает Pragmatika.

Согласно планам компании, органично вписаться в местный ландшафт должен горизонтальный небоскреб — вытянутую здание в форме параллелепипеда длиной около 700 метров и шириной 39 метров. Высота – не более 12 метров. Именно такова высотность исторической застройки и растительности на полуострове.

В случае утверждения проекта, будут там и офисные помещения, и спортзал с бассейном, спортивная зона, школа, детский сад, ИТ-академия, площадка для проведения массовых мероприятий с полупрозрачным мультимедийным фасадом.

Рассматривается и вопрос использования крыши, на которой могут разместиться сад, огород, спортивная площадка и солнечные батареи.

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