Баканов і «крокодили»

Іноді малюнок говорить більше тисячі слів. Це фото з дивного наради силовиків, яку скликав головний військовий прокурор Анатолій Матіос з приводу відеосюжету про напад Румунії на Буковину у 2022 році.

Їжаку зрозуміло, що сюжет румунської фантаста навряд чи заслуговує такого представницького зібрання. На зображенні чітко видно, заради чого це все затівалося. На фото ми бачимо зграю досвідчених крокодилів, ніжно розглядають травоїдна тварина, випадково забредшее в цю річку. У ролі травоїдного тваринного – Іван Баканов. Без образ.

«Лівого чувака» важливо з самого початку зрозуміти, що він у цій структурі(СБУ, ГУР, МВС, ГПУ, де більшість – це колишні опера або слідчі, ні хто інший як «солодкий лох». І це об’єктивно. І згадане нарада вас покликали виключно для того, щоб зробити керованим. А для чого зробити керованим? Правильно, для того щоб отримати хорошу посаду, звання, просувати свої рішення і, звичайно, наебывать.

Наебывать – це наше все.

Сьогоднішній випадок. МИДовцы в свій час поцупили для мови Порошенко фрагменти з виступу Бжезинського. А потім, щоб не напружуватися, підсунули її Зеленському. Добре, що вона не починалася словами “У мене є мрія!”. Таке кажись теж було. Насправді — серйозна проблема. У всіх структурах систематично наебывают начальство. А начальство наебывает своє начальство. А рівень компетентності начальства не дає можливість зрозуміти, коли його наебывают.

Не знаю, наскільки новий в. о. Голови СБУ досвідчений в життєвому плані людина, але зараз, в конторі, йому належить пройти на практиці експрес-курси психології і роботи з підлеглими.

Підлеглі, тобто заступники голови та начальники департаментів бувають декількох типів.

Тип перший. «Мозковий слизень». По суті – це вампір, який буде висмоктувати енергію і час виключно заради того, щоб у вас не було ні часу, ні сил усвідомити те, що вас наебывают. Був в СБУ такої заступник голови, який щодня годинами сидів у новопризначеного Голови СБУ з цивільних і чухав йому про все підряд, рясно ілюструючи сказане безліччю ідіотських схем. Дуже небезпечний тип.

Протиотрута – скоротити будь-які доповіді до 15 хвилин. Якщо людина не здатна викласти суть питання протягом 15 хвилин – він або ідіот. Або вас наебывает. Наради, які так люблять в СБУ також бажано скоротити до 30-45 хвилин і жорстко модерувати. Не соромлячись переривати, і вимагати лаконічності.

Тип другий. «Нянька». Постарається оточити вас комфортом у всіх сферах як службової, так і особистої життя. Він зробить ваше життя надзвичайно комфортною. Поступово ви будете делегувати йому все більше повноважень. І рано чи пізно «нянька» насправді стане вашим керівником. Крім того, за цей час він буде знати про вас усе, і не виключено, що буде ділитися цією інформацією з вашим наступником.

Протиотрута. Не пускати нікого в особисте життя, тримати дистанцію і не делегувати повноважень, які маєте з посади тільки ви.

Тип третій. «Бойовий генерал». Через пару тижнів після вашого призначення він вже буде називати вас «побратимом», «генієм контррозвідки», «опером від Бога» і так далі. У вашій присутності стосовно підлеглих може «включити В’єтнам», щоб довести, що повністю контролює ситуацію. На відміну від вас.

Тип четвертий. «Слухач». Самий інтелігентний з ваших заступників. Начитаний, іронічний і виглядає трохи чужорідним тілом в цій майже армійської структурі. Потроху починає підсовувати вам матеріали «прослушки». З кожним днем все більше. Через місяць ви стаєте наркоманом. Вам здається, що реальний стан справ можна дізнатися тільки з «прослушки». Дуже небезпечний самообман. Проблема в тому, що якщо ви добре не знаєте фігуранта, якщо ви не слухаєте оригінал запису, де зберігаються інтонації, яких немає на папері – у вас створюється помилкова картина. Хоча б тому, що люди зараз розумні, і по телефону говорять в основному те, що хотіли б зробити відомим. І, найбільша небезпека полягає в тому, що «Слухач» давно вже маніпулює вами, комбінуючи матеріали прослушки на свій розсуд.

Протиотрута. Взагалі не читайте всю цю аудіо-нісенітниця. Слідкуйте за рухом грошей – там істина.

Природно, ця класифікація досить неповна і умовна. Типажі можуть комбінуватися, змінюватися, варіювати. І не варто колишніх оперів або просто людей, які тривалий час перебували в системі за це винити. Це їх життя та їх сутність. Для того, щоб вас не наебывали – потрібно бути компетентним. А для цього – вчитися. І швидко. А поки … Варто робити вигляд, що ви всього цього “чесу” щиро вірите. Це найважливіше правило.

Станіслав Речинський, «ОРД»