У Харкові викрили “чорних ріелторів”

Поліція припинила діяльність групи «чорних ріелторів» у Харкові. Про це повідомляє Comments.ua

П’ятого червня, в ході проведення спеціальної операції із викриття членів злочинної групи, детективами слідчого управління проведено 5 одночасних обшуків за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили підроблені документи та цифрову техніку, на якій вони виготовлялися, паспорти померлих осіб, носії інформації, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а також речовину рослинного походження.

Як зясувалося в ході слідства, організував злочинну схему раніше судимий харків’янин, який залучив до діяльності групи ще трьох осіб.

Зловмисники в період з 2016 по 2019 роки, діючи за попередньою змовою з приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу та державними реєстраторами, шахрайським шляхом заволодівали нерухомим майном громадян.

Встановлено 10 епізодів незаконного заволодіння нерухомим майном громадян групою вказаних осіб. Сума спричинених збитків складає понад 5 мільйонів гривень.

Учасники групи підробляли довіреності на розпорядження майном та договори купівлі-продажу квартир від імені померлих осіб. Чоловіки підшукували нерухомість, власники якої померли та, в подальшому, використовуючи підроблену правовстановлюючу документацію на нерухомість, продавали покупцям вказане майно від імені несправжніх власників. З метою реалізації своїх злочинних намірів, фігуранти підшукували осіб, які за грошову винагороду погоджувались видавати себе за власників квартир за підробленими документами.

Усім учасникам групи віком від 35 до 40 років вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання правопорушникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вживаються заходи щодо встановлення інших учасників та епізодів злочинної діяльності групи.