«Заплатили $2,5 млн»: сплив скандальний факт про керівника тіньового штабу Зеленського

Глава тіньового штабу шостого президента України Володимира Зеленського Ілля Павлюк проходив потерпілим у справі про викрадення членами одного з бандитських угруповань, яка діяла в Україні.

Павлюк був викрадений 4 жовтня з під’їзду свого будинку в центрі Києва на вул. Липська. Незважаючи на охорону бізнесмена, злочинцям вдалося схопити чоловіка і, приставивши пістолет до голови, посадити в машину і відвезти в невідомому напрямку.

Дружина Павлюка відразу звернулася в міліцію із заявою про викрадення, по всьому місту був оголошений план «Перехоплення», а справа надійшла на особистий контроль тодішнього міністра МВС Анатолія Могильова.

На наступний день злочинці вийшли на зв’язок і зажадали $2,5 млн за звільнення бізнесмена. Сім’я погодилася виплатити гроші, а правоохоронці почали готуватися до затримання злочинців. Але спецоперація провалилася, а гроші опинилися у викрадачів.

Настільки ідеальне викрадення зародило підозра про його інсценування самим Павлюком. Але після того, як бізнесмен вийшов на зв’язок в той же день, міліція забрала його в стані шоку і сильно змученого. Версія про інсценування відпала.

Тим більше, що буквально три дні тому, 8 жовтня, правоохоронцям вдалося вийти на одного з підозрюваних у викраденні, якогось відомого у кримінальних колах злочинця по кличці «Казах». Бандит не довго ховав гроші, отримані за викуп, і з сумкою, набитою поїхав в автосалон купувати джип Mercedes за $150 тис. В результаті стеження незабаром всі злочинці були затримані дали свідчення.

Однак правоохоронці так і не перевірили законність походження зібраних за один день $2,5 млн сім’єю Павлюка.