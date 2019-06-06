Люди з’їдають не менше 50 тисяч пластикових частинок в рік

Як показує дослідження, опубліковане в журналі Environmental Science and Technology, у середньому людина їсть не менше 50 000 частинок микропластика в рік і вдихає таку ж кількість з вохдухом. Це число може бути в багато разів вище наведеного в дослідженні, так як лише невелика кількість продуктів харчування і напоїв було проаналізовано на предмет забруднення пластиком.

Вплив проковтування микропластика на здоров’я точно не встановлено, але узветсно, що частинки можуть виділяти токсичні речовини. Деякі шматочки пластику досить малі, щоб проникати в тканини людини, де вони можуть викликати різні імунні реакції.

Микропластическое забруднення виникає в результаті розпаду пластикового сміття і, мабуть, повсюдно поширена на планеті. Дослідники знаходять микропластик скрізь, де б не шукали: в повітрі, ґрунті, річках і найглибших океанах світу.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені повідомили, що вживання великої кількості бутильованої води різко збільшило кількість споживаних пластикових частинок. Вони були виявлені також у водопровідній воді, морепродуктах і пиві. У зразках людського стільця микропластик знайшли вперше в жовтні 2018, підтвердивши, що люди поглинають частки.

Вчені використовували дані 26 попередніх досліджень, в яких вимірювалась кількість частинок микропластика в рибі, молюсках, цукрі, солі, пиві і воді, а також у повітрі у містах. Потім учені використовували рекомендації уряду США з харчування для підрахунку кількості частинок, які люди з’їли би за рік. За оцінками, дорослі їдять близько 50 000 микропластичных частинок в рік, а діти — близько 40 000.

Фрагменти пластику в кристалах кухонної солі

Однак більшість видів продуктів харчування і напоїв не були протестовані, а це означає, що в дослідженні оцінювався лише 15% споживання калорій. Інші продукти: хліб, м’ясо, молочка і овочі можуть містити ще стільки ж пластику, як вважають вчені.

Вода в пластикових пляшках містить в 22 рази більше микропластика, ніж водопровідна вода в середньому. За словами дослідників, людина, яка п’є тільки бутильовану воду, буде споживати 130 000 частинок микропластика в рік тільки з цього джерела.

Поки що невідомо, який ефект може надавати микропластик на здоров’я людини, але вчені вважають, що з точки зору кількості частинки вже являють собою високий ризик.

За матеріалами The Guardian

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