Депутат про «міст Кличка»: Я поспілкувався з архітекторами та археологами, і вісь що вони розповіли

Так звань «міст Кличка» зберігає життя об єкту, який принижує українців. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новини України – From-UA розповів депутат Київради, голова фракції «Батьківщина» Володимир Бондаренко.

Коментуючи скандал, що спалахнув навколо так званого мосту Кличка в Києві, наш співрозмовник зазначає наступне: «У мене вкрай негативне ставлення до будівництва цієї споруди. Сам місток — це зразок корупції. Він комусь був потрібний».

«Михайло Сагайдак — головний археолог Києва — говорити, що в тій місцевості не тільки давньо-київські, але й набагато давніші речі. А вони там влізли з цими опорами… Архітектор Георгій Диховичний зазначив, що подібне могла зробити тільки людина, якимось чином ображена природою… Люди з СУПРа — спеціальне управління протизсувних робіт — кажуть, що дерева, які там були, більш-менш гарантували, що схилах не повзуть. Не поповзла, слава богу, після будівництва музею Леніна Володимирська гірка, бо там були зроблені серйозні укріплення. А ті укріплення, які вони роблять від під цим мостом, це «поле» під майбутній розважальний центр. Вони зараз розказують, що не планували… Планували вони там торговельно-розважальний центр!»

Володимир Бондаренко також нагадує про те, що так званий «міст Кличка» викликав «страшенний негатив у ЮНЕСКО, який навіть погрожував відібрати охоронний статус Києва».

«До того ж ця споруда зберігає життя об єкту, який я ненавиджу. Є так звана Арка дружби народів. Її свого часу в 1982 році вліпив туди Щербицький, не користуючись ніякими порадами — треба було відсвяткувати річницю великого Союзу. Там такий є скульптор Скобліков, який зробив унікальну скульптурну групу, що принижує українців: там стоїть боярин з високою шапкою і зверху дивиться на українця, який протягує руку, як така принижена людина. І вісь це все зберігається», — каже депутат.

«Я казав, що цю арку треба використати за прямимо призначенням — зі сплаву, з якого вона зроблена, нержавійка, вийдуть прекрасні шампури, всю Україну б можна було забезпечити. Можна б було там відновити фонтан. Там колись був фонтан «Слоник» зі знаменитої серії фонтанів, які були встановлені свого часу київськими міськими головами. Їх познімали, на жаль, у ті часи, коли реконструювали великі реконструктори», — додає співрозмовник видання.