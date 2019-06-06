Задоволення посилює імунітет

Центр нагороди мозку не тільки дає ефект задоволення, але і підсилює імунітет. Поки що відомо лише про реакцію мишей. Таке дослідження опублікували ізраїльські вчені в 2016 році в журналі Nature Medicine.

Вентральная область покришки (VTA) у схемі дофамінових шляхів головного мозку



Для виборчого активації центру задоволення вчені з Ізраїльського технологічного інституту в Хайфі ввели мишам вірусний вектор. Цей вектор встраивал в дофамінергічні нейрони гени синтетичних рецепторів, що активуються тільки специфічними синтетичними лігандами (DREADDs). При введенні мишам чинне на ці рецептори речовина, вчені за бажанням «включали» нейрони вентральної області покришки (VTA).







Необхідно було проаналізувати дію активації нейронів ВТА на імунні клітини в крові і печінці тварин. У результаті, вчені виявили невелику, але значну активацію В-лімфоцитів серезенки, моноцитів і макрофагів (вона виражалася в більш яскравій експресії толл-подібних рецепторів 4 типу, альфа-ланцюгів рецепторів до інтерлейкіну-2, факторів активації Т-лімфоцитів CD80 і CD86). При цьому вчені не виявили про – або антивоспалительной спрямованості імунних реакцій.



При внутрішньоочеревинному введенні кишкової палички (Escherichia coli) у мишей через 24 години після стимуляції ВТА рівень «поїдання» бактерій макрофагами і дендритными клітинами виявився приблизно в 2,5 рази вище, ніж у тварин з контрольної групи. Збільшену бактерицидну активність цих клітин підтвердили, інкубуючи їх в культурі E. coli на живильному середовищі і спостерігаючи пригнічення росту бактерій.





Кишкова паличка під електронним мікроскопом



Щоб перевірити зв’язок системи нагороди мозку і набутий імунітет, кишкову паличку вводили лише через 24 години після активації нейронів. Через три дні в селезінці тварин підвищилася кількість продукують імуноглобулін М (IgM) В-лімфоцитів, а в крові концентрація цих антитіл, специфічних щодо E. coli, опинилася на 86 відсотків вище, ніж у контрольній групі. Також в печінці експериментальних тварин підвищилася внутрішньоклітинна вироблення прозапального інтерферону-гамма в Т-лімфоцитах-хелперах. А вже через тиждень рівень перерахованих маркерів посиленого імунної відповіді повертався до вихідних значень.



Дослідників зацікавив саме сигнальний шлях, що приводить до активації імунної системи. Найбільш імовірним кандидатом здавалася симпатична нервова система, оскільки вона пов’язана з VTA і іннервує всі лімфоїдні органи. Вибірково знищуючи периферичні симпатичні нейрони, вчені переконалися, що стимуляція ВТА перестала активувати вроджений і набутий імунітет.



Показане дію системи винагороди на імунну відповідь може пояснити ефективність плацебо при лікуванні інфекцій. Крім того, зв’язок ВТА та імунної системи, судячи з усього, має сенс з еволюційної точки зору, оскільки викликають задоволення події: як правило, це секс і прийом їжі, пов’язані з надходженням в організм патогенів, що вимагають пильної уваги імунітету.







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