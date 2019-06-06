Новий розкол у «ОппоБлоке»: голови регіональних організацій заявляють, що на з’їзд партії їдуть самозванці

Напередодні майбутнього з’їзду відокремившись від «Опозиційного блоку» опозиційної платформи «За Життя» у цій партії виникли нові скандали.

На редакційну пошту «Думській» надійшов лист, у якому говориться, що голови регіональних організацій — Микола Пундик (Одеська регіональна платформа «За життя»), Валерій Колос (Херсонська регіональна «За життя»), Андрій Сокур (Миколаївська платформа «За життя») будуть домагатися визнання завтрашнього з’їзду незаконним.

«Опозиціонери» заявляють, що делегати, які завтра будуть представляти регіони на з’їзді, є самозванцями — їх ніхто не висував на регіональних зборах.

Сьогодні відкрито кримінальні провадження за фактом фальсифікацій.