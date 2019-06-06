У Києві виявили тіло жінки під багатоповерхівкою

У столиці, на вулиці Кудряшова, під багатоповерхівкою виявили тіло жінки.

За інформацією поліції, подія трапилась близько 4-ої години ранку. На місце прибула слідчо-оперативна група та лікарі. Тіло загиблої виявили під багатоповерхівкою. Медики констатували смерть 33-річної жінки.

“Вахтер показав працівникам поліції квартиру, у якій була дівчина. При огляді помешкання було знайдено передсмертну записку і відеозвернення, яке залишила загибла. Цю подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень як самогубство”, – повідомили у прес-службі.

Наразі вирішується питання, щодо відкриття кримінального провадження.