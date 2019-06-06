«Дешеві» гроші врятують агрохолдинги, а що іншим?

Костанайские фермери входять у посівну 2019 року впевнено, але з питаннями, пише власкор ІА «Казах-Зерно». Область велика і питання для кожного району різні, але є і загальні для всіх.

Фермер Володимир Дранчук каже:

– У цьому році, начебто, немає проблем з насінням і ПММ. Досить і того, і іншого. Щоправда, як буде далі працювати насіннєвий фонд, покаже час. Порадувало і те, що, за словами нового міністра сільського господарства, страхування посівів буде добровільним. От тільки досі незрозумілий механізм. Адже У нас як: якщо береш кредит в АКК або банку, то страхування відразу ж стає добровільно-примусовим. І тут виникають питання, і на них не можуть відповісти ні на рівні області, ні на рівні республіки. Втім, завдяки цінами на зерно в цьому році фінансовий стан підприємств більш стійке. Взяти моє господарство. В минулому році його поля завдяки погодним умовам принесли всього 7,5 ц з гектара. Щоб вийти в нуль, мені потрібно було продати урожай за 55 тисяч тенге за тонну, а восени ніхто не вище 45 не давав. Довелося притримати урожай – і ось ціна зросла до 65 тисяч тенге. При такій ціні у мене вже з’явилася можливість провести майбутню посівну. А уявіть тих, хто прибрав зі своїх 10 і більше центнерів з гектара – я думаю, вони кредитів на посівну не потребують.

Виконавчий директор Костанайського філії Союзу фермерів Казахстану Талгат Утекеев каже:

– В нинішню посівну проблема з ПММ присутній. Особливо гостро – в південних регіонах. У нас виходить так, що при розподілі дизпалива великим господарствам його не вистачає, а дрібні не можуть його вибрати. І відбувається перерозподіл. І начебто різниця в ціні пільгового та ринкового невелика, але госпсуб’єкти все одно намагаються вибрати здешевлене.

Інша проблема, з якою можуть сьогодні зіткнутися аграрії – це фінансування весняно-польових робіт. Начебто, з боку держави кошти на них виділені не в меншому обсязі, ніж у минулому році, але вони підуть на порятунок агрохолдингів. За моїми даними, близько ста підприємств області подали заявки на фінансування весняно-польових робіт, але їм поки не сказали ні «так», ні «ні». Тому що дешеві гроші призначені для холдингів. «Одиночникам», швидше за все, доведеться фінансуватися на ринкових умовах не під 6%, а мінімум під 12%.