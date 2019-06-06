Рада не хоче звільняти Клімкіна

У четвер, 6 червня народні депутати не підтримали відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Про це з посиланням на Інтерфакс повідомляє Zrada Today.

Зазначається, що за постанову про звільнення Клімкіна за власним бажанням проголосував 141 народний депутат.

За проект президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра закордонних справ проголосували 137 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, 30 травня президент вніс до Верховної Ради проект подання №10346 про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

5 червня члени комітету парламенту з закордонних справ ініціювали ще один проект постанови №10367 про відставку Клімкіна на підставі власної заяви міністра.

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