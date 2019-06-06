Невведення ринку електроенергії створює великі корупційні ризики – блогер

Невведення ринку електроенергії створює великі корупційні ризики, хоча представник президента в уряді Андрій Герус намагається усіх переконати в протилежному.

«Вдумайтеся тільки — старий ринок з його тарифними скандалами, повністю ручним керуванням цінами і обсягами виробництва через тільки формально незалежних чиновників у НКРЕКП, яких завжди можна залякати, натиснути, відкрити кримінальні справи (привіт Оксані Кривенко) — це ок. А ось конкурентна модель ринку, на якій є змагальність компаній — це причина корупції», — написав блогер.

Він також звернув увагу на те, що закон, згідно з яким запроваджується новий ринок електроенергії з 1 липня, був прийнятий ще два роки тому, але критикувати його Андрій Герус почав лише зараз. Що, на думку блогера, пов’язане з прагненням захистити інтереси близького до президента бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Два роки тому був прийнятий закон про новий ринок, два роки йшла підготовка. Все це час Герус критикував Роттердам+, поливав всіх помиями, включаючи Порошенко і приплетал його де тільки можна. І ось коли Р+ має припинити існування, раптом Герус починає критикувати новий ринок. І те йому не так, і се. Єдине що йому так — це найнижчі ціни для феросплавних заводів Коломойського в ручному режимі і при цьому у нього немає іншого рішення, ніж залишити все як є, і просто відкласти всі, сподіваючись вирішити через чиновників», — вважає Духлій.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії». Закон імплементує норми Третього енергопакету Євросоюзу і є частиною міжнародних зобов’язань України.

Прем’єр Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущений вчасно. На засіданні КМУ 5 червня, були прийняті ключові постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Категорично проти ринку електроенергії висловлюється підприємець Ігор Коломойський, який контролює вертикально-інтегрований феросплавний холдинг. Феросплавне виробництво є одним з найбільш енергоємних у собівартості продукції частка електроенергії досягає 50%.