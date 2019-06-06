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Смертельне ПП на центральному ЗАЛІЗНИЧНОМУ вокзалі в Києві

06.06.2019

На центральному Київському залізничному вокзалі біля підземного переходу був виявлений труп чоловіка. На місце НП відразу була викликана швидка допомога і патрульна поліція Києва. Про це в четвер, 6 червня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на джерела в столичній поліції.

За даними джерела повідомлення про смертельний ПП на центральному ЖД в Києві надійшло від перехожих. За даними свідків тіло чоловіка, довгий час не подавав ознак життя і лежало знерухомлені.

Зараз на місце смертельного ПП прибула слідчо-оперативна група та медики. Лікарі зафіксували смерть людини, і встановили, що тіло без ознак насильницької смерті. У чоловіка в кишені виявлено квиток на поїзд у Вінницю на 23.55 година. Чоловікові на вигляд чоловіка 40-45 років.

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