У курортному Бердянську в морі потонув 52-річний житель Києва

На пляжі «Маямі» в Азовському морі потонув 52-річний житель Києва.

За даним фактом проводиться розслідування. 5 червня о 17:30 до Служби Порятунку надійшло повідомлення від відпочиваючих, які побачили в морі людину без ознак життя, – пише КУ.

По приїзду було встановлено, що люди самостійно витягли постраждалого на берег і почали надавати першу долікарську допомогу. Медики, які приїхали на місце виклику, констатували смерть чоловіка.

Тіло загиблого було направлено на проведення судово-медичної експертизи.