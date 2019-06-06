У курортному Бердянську в морі потонув 52-річний житель Києва

На пляжі «Маямі» в Азовському морі потонув 52-річний житель Києва.
За даним фактом проводиться розслідування. 5 червня о 17:30 до Служби Порятунку надійшло повідомлення від відпочиваючих, які побачили в морі людину без ознак життя, – пише КУ.
По приїзду було встановлено, що люди самостійно витягли постраждалого на берег і почали надавати першу долікарську допомогу. Медики, які приїхали на місце виклику, констатували смерть чоловіка.
Тіло загиблого було направлено на проведення судово-медичної експертизи.
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